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Yaşam

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi.

İHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26
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İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi’nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış Samsun ve Ordu’nun ardından bugün Giresun’da da etkili oldu. Giresun il merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar Yağlıdere ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi’nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntülerken, şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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