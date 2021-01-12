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Yaşam

Gizli geçitten girdikleri dernek bahçesinde iskambil oynayanlara polis baskını

Bursa'da erkek berberindeki gizli geçitten girdikleri dernek bahçesinde iskambil oyunu oynayan 16 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı. Dernek binasına geçişe izin veren berbere de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 15:28 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Terme İlçesi Eğitim Spor Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne ait bahçede iskambil oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, takibe alınan dernek binasının kapısının kapalı olduğunu ancak bahçesinde çok sayıda kişi bulunduğunu belirledi. Dernek binasının bitişiğindeki erkek berberine giriş çıkışlardaki yoğunluktan şüphelenen ekipler, burayı da takibe aldı. Yapılan takibin sonunda, bahçeye geçişin berber dükkanındaki gizli geçitten yapıldığı belirlendi.

Baskın yapılan bahçede oyun oynayan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı. Dernek binasına geçişe izin veren berbere de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

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