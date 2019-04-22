Göbeklitepe ilham verdi

2019’un “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesi, Şanlıurfa ve ören yerine ilgiyi arttırırken, bu durum kente birçok alanda da yeni gelir kaynaklarının oluşmasını sağladı.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Göbeklitepe’deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, “T” biçimli dikili taşlar ile ören yerine ait hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. Bu ilgiyi fırsata dönüştüren Şanlıurfalı genç girişimci Mehmet Tarık Yıldız (28), eserlerini sosyal medya aracılığıyla başta Amerika ve Rusya olmak üzere dünyanın dört bir yanında meraklılarının beğenisine sunarken bir kısmını da şehirdeki otel ve hediyelik eşya mağazalarında satıyor.