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Yaşam

Gökçeada'da fırtına uyarısı: Seferler iptal

Gökçeada'da yapılan fırtına uyarısı nedeniyle yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:08
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Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan 07.00, 13.00 ve 18.00’deki, Kabatepe’den ise 09.00, 15.00 ve 20.00’deki tarifeli seferler yapılmayacak.

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