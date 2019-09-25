GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi     

GÖKTÜRK-2, bu defa Mekke ve Medine’yi uzaydan görüntüledi. Dünya üzerindeki yörüngesinde altıncı yılını tamamlayan uydu, uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor. GÖKTÜRK-2, kutsal topraklar Mekke ve Medine’yi görüntüledi. Çekilen görüntülerde Mekke ve Medine çevresinde yapılan büyük yapılaşma gözler önüne seriliyor. Dünya’nın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2, çevre, tarım ve ormancılık alanlarında Türkiye’nin görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor.