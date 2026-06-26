Göktürk'te esrarengiz olay! Gölete düşmüş araç bulundu

Olay sabah saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde gölet içerisine düşmüş 34 DOM 640 plakalı otomobili fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ve çok sayıda sualtı arama kurtarma timi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde ve göletin içerisinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda araç içerisinde ve gölette kimseye ulaşılamadı. Gölette ters duran otomobil çekici tarafından kaldırıldı.

Ardından polis ekipleri araç içerisinde incelemelerde bulundu. Bir şirket üzerine kiralık olduğu öğrenilen araçta 2 adet cep telefonu bulundu.

Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından Sualtı Arama Kurtarma Timi bir süre daha gölet içerisinde arama çalışmalarına devam etti. Gölete düşen araçta ise hasar meydana gelirken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.