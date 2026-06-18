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Yaşam

Gökyüzü kararıyor! Öğleden sonra yağış etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KÜBRA ŞENAL18 Haziran 2026 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Gökyüzü kararıyor! Öğleden sonra yağış etkisini artıracak
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Ege ve İç Anadolu'nun yanı sıra Sinop ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. MGM 19 ile sarı kodla sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak bekleniyor.

19 İLE SEL UYARISI

MGM; yağışların kuvvetli olacağı Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sel uyarısı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu için saatte 40-60 kilometre hızda kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA SERİNLİYOR

İstanbul'da şiddetli poyrazın etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar gerileyecek.

Yarın ise İzmir'de hava açıyor, İstanbul'un yanı sıra Antalya ve Adana çevrelerine de kuvvetli sağanak yağış geliyor.

Güneydoğu illerinde ise aşırı sıcak bekleniyor. Buna göre hava sıcaklıkları Gaziantep, Mardin ve Siirt'te 36, Diyarbakır'da 37, Batman ve Adıyaman'da 38, Şanlıurfa'da ise 39 dereceye kadar yükselecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 17/28 derece.

- İstanbul 19/27 derece.

- Denizli 20/32 derece.

- İzmir 20/33 derece.

- Adana 22/32 derece.

- Erzurum 11/27 derece.

- Samsun 18/26 derece.

- Erzurum 11/27 derece.

- Malatya 17/33 derece.

- Kars 10/24 derece.

- Diyarbakır 20/38 derece.

- Şanlıurfa 25/39 derece.

  • meteoroloji genel
  • sağanak yağış
  • batı karadeniz

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