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Gökyüzünden gözleri ve gagaları kanayan kuşlar düştü

Avustralyalılar dehşeti yaşadı. Gökyüzünden gözleri ve gagaları kanayarak kuşlar düştü. Çığlık atarak düşen 60 kuşun bilinçli olarak zehirlendiği belirtiliyor.

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Avustralya’da Adelaide yakınlarındaki One Tree Hill’deki bir okul yakınlarına gökyüzünden çığlık atan, gözleri ve gagaları kanayan yaklaşık 60 kuş yere düştü. Olaya müdahale etmesi için çağrılan kurtarma ekipleri buldukları 60 hayvanın 58’inin olay yerinde öldüğünü açıkladı. Casper’s Kuş Kurtarma’nın Kurucusu Sarah King, kuşları çarşamba günü bulduklarını söyledi. King, “Ekibimden birisi beni aradı. Bunların aslında sadece üçü ölüydü. 
 
Avustralya’da gözleri ve gagaları kanayarak ve çığlık atarak gökyüzünden düşen kuşların bilinçli şekilde zehirlendiğine inanılıyor. 
 

KORUMA ALTINDALAR

Gerisi sadece yerde çığlık atıyordu. Artık uçamıyorlardı, gagalarından kan geliyordu… Gördüklerimiz korku filmini aratmıyordu” dedi. Kurum, kuşların bilinçli zehirlendiğine inanıyor. Diğer corella türleri Avustralya’da tarım ürünlerine zararlı kuşlar olarak görülüyor. Yerel konsey bunlarla öldürücü olmayan metotlarla savaşmayı öneriyor. Çoğu yerli tür olan uzun gagalı corellalardan oluşan kuşlar koruma altındaki türlerden.
 
(Akşam)

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