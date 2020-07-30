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Yaşam

Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzere olan kızı Gül Solmaz'ı (14) kurtarmak için suya atlayan anne Dursun Solmaz (35), boğuldu. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

DHA30 Temmuz 2020 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 20:21
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Olay, öğleden sonra Söğüt ilçesi yakınlarındaki Tarpak Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Eskişehir'den piknik yapmak için gölete gelen Gül Solmaz, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kızlarının suda çırpındığını gören anne Dursun ve baba Muhammet Solmaz suya atladı. Baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, anne Dursun Solmaz ise boğuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edilirken, Yalova'dan dalgıç ekiplerinin de yola çıktığı belirtildi.

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