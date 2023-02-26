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Yaşam

Gönüllü 128 berber, Elbistan'da ücretsiz hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'den Elbistan'a giden gönüllü berberler, depremzedelerin saçlarını kesti.

AA26 Şubat 2023 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Gönüllü 128 berber, Elbistan'da ücretsiz hizmet veriyor
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Kayseri Berberler ve Kuaförler Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ve İncesu Belediyesinin organize ettiği 128 gönüllü berber, Elbistan'a giderek depremzedelere destek verdi.

Berberler üzerine "Kuaför" yazdıkları çadırlarda ücret almadan yaklaşık bin depremzedenin saçını kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde bütün olduğunu ve depremin yaralarını sarmaya çalıştığını belirtti.

Yardımlaşmanın önemini vurgulayan Alparslan, "Acı hepimizin acısı. Kayserili berberler olarak böyle bir yerde olmamamız mümkün değildi. Tüm arkadaşlarımız canı gönülden buraya geldi. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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