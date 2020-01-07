07.01.2020 14:53 - Güncelleme: 07.01.2020 14:53

Bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'da izleyici ile buluşacak olan Goosebumps Canavar Firarda filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Goosebumps Canavar Firarda konusu nedir? Canavarlar Firarda oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Rob Letterman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Goosebumps: Canavar Firarda filmi izleyenlerine keyifili dakikalar yaşatacak. Goosebumps Canavar Firarda filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GOOSEBUMPS CANAVAR FİRARDA KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

CANAVAR FİRARDA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Goosebumps: Canavar Firarda Yönetmen: Rob Letterman

Goosebumps: Canavar Firarda Oyuncular:Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage