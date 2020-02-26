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Yaşam

Kazdağları'ndaki 5 tonluk bu kaya âdetâ uçuyor

Kazdağları içinde bir grup dağcı tarafından keşfedilen ve 'uçan kaya' diye adlandırılan 5 tonluk kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

İHA26 Şubat 2020 Çarşamba09:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:27

Kazdağları’nda çeşitli faaliyetler düzenleyen Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve yaklaşık ağırlığı 5 don olan kaya görenleri şaşırtıyor. Üç küçük taş üzerinde âdetâ uçarcasına bir görüntü veren uçan kaya görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgede toprak erozyonu sebebiyle bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile görenleri şaşkına çeviriyor. Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve ismine uçan kaya denilen doğal güzellik daha şimdiden doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı.

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