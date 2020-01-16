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Yaşam

Kırklareli'nde apartman boşluğuna düşen kuzu kurtarıldı

Kırklareli'nde bir apartmanın hava boşluğuna düşerek mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

AA16.01.2020  12:34 - Güncelleme: 16.01.2020  12:34

Bademlik Mahallesi İnci Sokak'ta bir apartmanın hava boşluğuna kuzunun düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler merdiven yardımıyla yaklaşık 5 metre aşağıda mahsur kalan kuzuyu kurtararak, sahibine teslim etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak her canlıya hizmet ettiklerini bildirdi.

Kesimoğlu, kuzunun kurtarılmasında emeği geçen personeline ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

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