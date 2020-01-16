AA 16.01.2020 12:34 - Güncelleme: 16.01.2020 12:34

Bademlik Mahallesi İnci Sokak'ta bir apartmanın hava boşluğuna kuzunun düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler merdiven yardımıyla yaklaşık 5 metre aşağıda mahsur kalan kuzuyu kurtararak, sahibine teslim etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak her canlıya hizmet ettiklerini bildirdi.

Kesimoğlu, kuzunun kurtarılmasında emeği geçen personeline ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.