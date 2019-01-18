11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3325
  • 6,0566
  • 219.834
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Görme engelliler, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyor

Görme engelliler, Diyanet İşleri Başkanlığınca, Braille alfabesi ile hazırlanan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Siirt İl Müftülüğüne görme engellilerin eğitim almasını sağlamak amacıyla Braille alfabesi ile hazırlanan Kur'an-ı Kerim gönderildi.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Braille alfabesiyle hazırlanan 9 Kur'an-ı Kerim ile okuyan kalemlerin, kendilerine gönderildiğini söyledi.

Engellilerin, bunlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini kaydeden Altıok, kurslarında 7 engellinin bu eğitimi aldığını bildirdi.

Öğrencilerin çok azimli olduğunu ifade eden Altıok, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimizi ziyaret ediyorum ve gerçekten çok mutlu olduklarını görüyoruz. Karanlık dünyaları Kur'an nuru ve bereketiyle aydınlanmış oluyor. Daha önce görev yaptığımız yerlerde hafızlık yapan kardeşlerimize şahit olduk. Çok duygulandık. Bunlar, insana mutluluk ve huzur verecek manzaralar. Kursiyerlerimizi, evlerinden araçla alıp eğitimin ardından yine evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetimizden ve ilgimizden onlar da çok hoşnut oluyor."

Kurs eğitmeni Gülistan Konur da engellilerin oldukça azimli olduğunu ve birçok sureyi ezberlediğini kaydetti.

Konur, "Öğrencilerimiz buraya severek geliyor ve görmemelerine rağmen Kur'an'ı öğreniyorlar. Burada çok mutlular. Ben de onlarla mutlu oluyorum. Engelli vatandaşları kursa bekliyorum." dedi.

Kursiyerlerden 20 yaşındaki görme engelli Kader Korkmaz ise hafız olmak istediğini belirterek, "Benim görmemem ezberimi engellemez. Kur'an okumak gerçekten çok güzel bir duygu. Benim karanlık dünyamı aydınlatıyor." diye konuştu.

Kursiyer Musa Yıldırım da Kur'an okuyunca mutlu olduğunu ve kendisini dinlendirdiğini ifade etti.

"Kur'an hayatıma girdiğinden beri artık hayatım aydınlık ve güzel oldu. Engelli olmak Kur'an okumaya engel değil." diyen Yıldırım, küçüklüğünden beri Kur'an okumayı hayal ettiğini ve hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Değeri tam 14.5 milyon dolar

Değeri tam 14.5 milyon dolar

Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlanıyor

Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlanıyor

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Emine Erdoğan başlattı: Uygulama hayata geçti

Emine Erdoğan başlattı: Uygulama hayata geçti

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Korkutan uyarı: Apofis, dünyaya çarpabilir

Korkutan uyarı: Apofis, dünyaya çarpabilir

İnterpol'ün takibindeki lüks araç Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

İnterpol'ün takibindeki lüks araç Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

Kritik görüşme Pakistan'da yapılacak

Kritik görüşme Pakistan'da yapılacak
 

POPÜLER HABERLER

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA