Görme engelliler, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Siirt İl Müftülüğüne görme engellilerin eğitim almasını sağlamak amacıyla Braille alfabesi ile hazırlanan Kur'an-ı Kerim gönderildi.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Braille alfabesiyle hazırlanan 9 Kur'an-ı Kerim ile okuyan kalemlerin, kendilerine gönderildiğini söyledi.

Engellilerin, bunlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini kaydeden Altıok, kurslarında 7 engellinin bu eğitimi aldığını bildirdi.

Öğrencilerin çok azimli olduğunu ifade eden Altıok, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimizi ziyaret ediyorum ve gerçekten çok mutlu olduklarını görüyoruz. Karanlık dünyaları Kur'an nuru ve bereketiyle aydınlanmış oluyor. Daha önce görev yaptığımız yerlerde hafızlık yapan kardeşlerimize şahit olduk. Çok duygulandık. Bunlar, insana mutluluk ve huzur verecek manzaralar. Kursiyerlerimizi, evlerinden araçla alıp eğitimin ardından yine evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetimizden ve ilgimizden onlar da çok hoşnut oluyor."

Kurs eğitmeni Gülistan Konur da engellilerin oldukça azimli olduğunu ve birçok sureyi ezberlediğini kaydetti.

Konur, "Öğrencilerimiz buraya severek geliyor ve görmemelerine rağmen Kur'an'ı öğreniyorlar. Burada çok mutlular. Ben de onlarla mutlu oluyorum. Engelli vatandaşları kursa bekliyorum." dedi.

Kursiyerlerden 20 yaşındaki görme engelli Kader Korkmaz ise hafız olmak istediğini belirterek, "Benim görmemem ezberimi engellemez. Kur'an okumak gerçekten çok güzel bir duygu. Benim karanlık dünyamı aydınlatıyor." diye konuştu.

Kursiyer Musa Yıldırım da Kur'an okuyunca mutlu olduğunu ve kendisini dinlendirdiğini ifade etti.

"Kur'an hayatıma girdiğinden beri artık hayatım aydınlık ve güzel oldu. Engelli olmak Kur'an okumaya engel değil." diyen Yıldırım, küçüklüğünden beri Kur'an okumayı hayal ettiğini ve hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.