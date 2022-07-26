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Yaşam

Gözlerine inanamadılar! Bir metrelik hırsız

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Tuttukları balıklardan birinin yılan tarafından alınmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 11:56 - Güncelleme:
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Olay, önceki gün Çemişgezek ilçesi Tağar çayı Çaybağı mevkiinde yaşandı. Rezan Adlığ isimli vatandaş, arkadaşı ile birlikte Çaybağı mevkiinde arkadaşı ile birlikte balık tutmaya gitti.

Bir süre oltalarını atıp bekleyen Adlığ ve arkadaşının oltalarına balık gelmeye başladı. Tuttukları balıkları suda bekleten Adlığ ve arkadaşı bir anda gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Balıklardan birinin yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan tarafından çekildiğini gören Adlığ cep telefonuna sarılıp o anları kaydetmeye başladı.

Balığı suyun içinden çıkarmaya çalışan yılan, balığı çekmek için uzun uğraşlar verdi. Taşlık alanda balığı çekmekte zorlanan yılan, daha sonra ağzında çektiği hayvanı bırakıp suyun içine girerek gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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