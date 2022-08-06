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Yaşam

Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar!

Fıkra gibi olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Bir gencin gözüne kaçan cismi sanayideki tornacı çıkardı.

IHA6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
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İznik'te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı.

Gözündeki ağrı devam eden genç adam, durumu yakın arkadaşına anlattı. Yakın arkadaşı Hüseyin Şener'i Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü.

Doktor koltuğu yerine kendisini tornacıda bulan Şener, olanların bir şaka olduğunu zannetti. Kısa süre içinde tornacı ilk önce genç adamın gözüne sıvı damlatarak, büyüteç ile gözün içine giren ufak dikeni çıkardı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, "Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim" dedi.

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