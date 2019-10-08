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Gözünü dünyaya 21 yaşında açtı

Bursa’da doğuştan görme engelli Ayşe Acar, kornea nakliyle görme yetisi kazanmasının mutluluğunu yaşıyor. Acar, “Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim” dedi. 

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Doğuştan iki gözünde de ‘Peters anomalisi’ hastalığı bulunan ve neredeyse hiç görmeyen 21 yaşındaki Ayşe Acar, yıllarca büyükşehirlerde çare aradı. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Acar, 21 yıl sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuştu. Acar’ı ameliyat eden Prof. Dr. Mehmet Baykara, “Biz hastamıza kornea nakli yaptık. Beraberinde bir ameliyat daha gerçekleştirdik. Ameliyatların ardından günlük hayatta kendisini idare edebilecek duruma geldi” dedi. Organ bağışının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Baykara, “Kornea nakli ülkemizde yapılıyor. Bu doku, insan kaynaklı. Ölmüş kişiden alınan dokular naklediliyor. Bu hastamızda da olduğu gibi bütün hayatını bir başkasına bağımlı geçirmektense yapılacak bir doku nakliyle günlük hayatını devam ettirebilir. Ayşe’nin penceresi açıldı, gözünün önündeki perde kalkmış oldu. Görmesini artırmak için gözlük ya da farklı aparata ihtiyaç olacak. İnşallah daha iyi duruma getireceğiz” dedi.     

‘ÇOK MUTLUYUM’      

Ayşe Acar da 21 yıl sonra ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Acar, “Okula gitmedim, bundan sonra yeni bir geleceğe başlayacağım, okumak istiyorum. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. İnsanın annesini, babasını görmesi çok güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. İnşaatta bekçilik yapan baba Mustafa Acar da 5 çocuk sahibi olduğunu dile getirdi.Kızının derdine 21 yıldır derman aradığını anlatan Acar, “Kızım beni görünce dünyalar benim oldu. Hocamın sayesinde kızımın gözleri açıldı” değerlendirmesinde bulundu.  

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