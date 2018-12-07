Grip nasıl geçer Grip belirtileri nelerdir tedavisi mümkün mü? Vatandaşlar grip nasıl tedavi edilir sorusuna yanıt arıyor. Aralık ayına girmemizle birlikte grip olma riskimizde artıyor. Grip, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için öncelikli olarak insanların karşılaştığı semptomların tedavi edilmesi ile başlar. Burun tıkanıklığı var ise burun açıcılar, öksürük varsa balgam söktürücüler, ateş düşücüler ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanabilir. İştahsızlığın giderilebilmesi için de bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Grip ve soğuk algınlığı arasındaki en büyük fark gripte görülen ateş, eklem ve kas ağrılarının daha sık görülmesidir. Bu hastaların bol sıvı tüketmesi önerilir. Tüketecek sıvıların ise çok sıcak ya da soğuk olmaması gerekir. Günlük sıvı tüketiminin en az 2-3 litre civarında tutulması hastalığın hızlı bir şekilde iyileşmesine ve daha rahat atlatmasını sağlar. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken hususlar; bol bol istirahat edilmeli, et ve süt ile beslenilmeli, taze meyve ve sebze yemelidir. Hasta, bulunduğu ortamı havalandırmalı, nemlendirmelidir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzaklaşmalıdır. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Grip nasıl geçer Grip belirtileri nelerdir tedavisi mümkün mü?

Özellikle mevsimsel geçişlerde (sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa) ve kış aylarında en çok görülen belirgin hastalıkların başında yer alan grip, salgın bir hastalık olup, birçok insanın üzerinde etkisini göstermektedir. İş hayatında, okul hayatında, bilhassa hamile olan anneler arasında sıkça görülen bu hastalık bulaşıcı olmakla birlikte, tedbir alınmadığı zaman kötü sonuçlara sebep olabilmektedir. İş yerinde veya evde bir kişi soğuk algınlığına yakalanan kişi, el teması, nefes alma-nefes verme gibi durumlarda çevresindeki insanlara bulaştırabilir. Bu virüsün en önemli özelliği, çok çabuk bir şekilde insanla temas halinde olabilir.

Herkeste görülen bu hastalık geçici olmakla birlikte, önlem alınmadığı takdirde, ölümcül olabilir. Acil servis bölümüne gidilmeksizin, doktordan randevu alınarak bu hastalık antibiyotik, ağrı kesici, şurup gibi ilaçlarla bir hafta içerisinde soğuk algınlığı tedavisi yapılabilir.

Grip belirtileri nelerdir?

- Kişinin göz kapakları kaşınıyorsa,

- Burun akıntısı, hapşurma, burun içinde kaşınma durumları oluyorsa,

- Baş ağrısı, vücutta yüksek ateş gibi durum varsa,

- Vücutta halsizlik, yemek yememe ve su içme gibi istekleri yoksa,

- Normal sıcak ortamlarda üşüme veya titreme gibi durumlar oluyorsa,

Kişi grip hastalığına yakalanmaktadır.

Soğuk algınlığı olan grip nasıl bulaştırır?

Virüsüne en kolay bulaşıcı yolu, el ile temastır. Tokalaşma, başkasının eşyasına (bardak, elbise, ev eşyası) dokunma gibi durumlarda virüs hemen başka bir geçiş yolu bulur ve temas halindeki durumlarda salgın konumunu aktif eder. Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi insanların bulunduğu ortamlarda "hapşırma" veya öksürme gibi durumlarda virüs ortamda bulunan herkese sıçrayabilir.

Grip aşısı tedavisi ile korunmak mümkün mü?

Saraçoğlu Amerika'daki bilim adamlarına göre artık "aşı"nın kendine has sıkıntıları mevcut. Bilhassa bağışıklık sistemi zayıf olan bebek ve çocuklara aşı yapılmaması üzerinde makaleler mevcut. Yetişkin insanlar için grip aşısı için şu durum gözükmektedir. Soğuk algınlığa yakalanan kişi, grip aşısı yaptırmasına gerek yoktur. Çünkü bu aşı, virüs vücuda girmeden önce yapılması gerekir. Aşı sadece 3 virüsü engellemektedir. Uzmanlara göre soğuk algınlığında bulunan virüslerin toplam sayısı 863.

Grip tedavisi nasıl olur?

Tıp dünyasında gripten nasıl korunur sorusunun net bir cevabı yoktur. Uzmanlara göre vücut hijyenik olmalı ve her zaman temiz olmalı. Bilhassa eller her zaman temiz olmalıdır. Doktorun vereceği ilaçları eksiksiz ve zamanında kullanılmalı. Bitkisel tedavi yöntemlerinde, Ihlamur çayı ve ada çayının bu hastalık üzerinde oldukça büyük etkisi gözükmektedir.