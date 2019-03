Güçlü kadın güçlü toplum

Bağımlı gençlerin Aynur Ablası

Özel bir şirkette marka ve iletişim uzmanı olarak çalışan 3 çocuk annesi Aynur Karabulut, gençleri uyuşturucudan kurtarmak için 5 yıldır bir dernekte gönüllü çalışıyor. Karabulut, bir anne olarak onların yanında olmaya karar verdiğini belirterek, “Madde bağımlısı gençlerin kaldığı Antalya’daki evi, düzenli olarak ziyaret ediyorum. Gençlerin manevi ablasıyım. Onların tümü bağımlı ve iyileşmeye çalışıyorlar. Dışarıdan birinin onlara güvenmesi, onlar için bir şey yapması çok önemli” dedi. Bağımlılıktan kurtulan Fatih Yüzügüler ise, “Aynur ablamız bize yeri geldiğinde kardeşlik, yoldaşlık, annelik yapıyor. Bizim için de en değerli şey bu. Aynur abla gibi gönül dostlarına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Denizlerin pırıl pırıl kadınlara ihtiyacı var

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda 13 yıldır görev yapan Yüzbaşı Özlem Ayşe Gürsoy, sahiller, iç sular, boğazlar ve kara sularında emniyet ve asayişin sağlanması için gece gündüz özveriyle çalışan kadın subaylardan biri. Kadınlara her mesleğin yakıştığını dile getiren Gürsoy, “İnsan gücünün söz konusu olduğu her yerde kadındaki merhamete, şefkate, narinliğe, farklı ve detaylı düşünme yeteneğine ihtiyaç vardır. Devletimin bana layık gördüğü bu değerlere, 18 yaşımdan beri fedakârca çalışarak sahip oldum. Bu üniforma benim için emektir. Ben pırıl pırıl gençlerimize, pırıl pırıl denizlerimizde her zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.