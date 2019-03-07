Güçlü kadın güçlü toplum

Engelli komşusu ve kızının ‘Melek Annesi’

Kayseri’de kocası vefat eden yüzde 90 engelli Yasemin Gedik, akrabalarının sahip çıkmaması üzerine kızı Ebru ile yaşam mücadelesi vermeye başladı. Gedik’e komşusu Tülay Kolsuz sahip çıktı. Çevresindekiler tarafından gösterdiği fedakârlıktan dolayı ‘melek’ adıyla anılan Kolsuz, evine aldığı engelli anne ile kızının 10 yıldır gönüllü bakıcılığını yapıyor. Kolsuz, “Rabbim bana güç verdikçe Yasemin’e bakacağım. İnsan, çocuğuna, eşine nasıl ‘bakacağım’ diye niyetleniyorsa ben de Yasemin ve kızı Ebru için aynı şeyleri düşünüyorum” dedi. Konuşma güçlüğü çeken Gedik de Tülay Kolsuz’un kendisine kardeşi gibi baktığını belirterek, yardımseverlerden kızı Ebru’nun geleceği için ev talebinde bulundu.

Bağımlı gençlerin Aynur Ablası

Özel bir şirkette marka ve iletişim uzmanı olarak çalışan 3 çocuk annesi Aynur Karabulut, gençleri uyuşturucudan kurtarmak için 5 yıldır bir dernekte gönüllü çalışıyor. Karabulut, bir anne olarak onların yanında olmaya karar verdiğini belirterek, “Madde bağımlısı gençlerin kaldığı Antalya’daki evi, düzenli olarak ziyaret ediyorum. Gençlerin manevi ablasıyım. Onların tümü bağımlı ve iyileşmeye çalışıyorlar. Dışarıdan birinin onlara güvenmesi, onlar için bir şey yapması çok önemli” dedi. Bağımlılıktan kurtulan Fatih Yüzügüler ise, “Aynur ablamız bize yeri geldiğinde kardeşlik, yoldaşlık, annelik yapıyor. Bizim için de en değerli şey bu. Aynur abla gibi gönül dostlarına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.