Gülay’ın katiline ‘iyi hal’ indirimi yok

Kayseri'de eşinden boşanan bir çocuk annesi sevgilisi Gülay Şimşek’i, kendisinden ayrılmak istemesi üzerine 31 Temmuz’da iş çıkışı sokak ortasında 4 kurşunla öldüren Özkan Onay, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Onay, Gülay Şimşek’in anne ve babası ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü avukatı da katıldı. Sanık Onay, pişman olduğunu söyleyerek, “Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Konuşmak için yanına gittim, bana hakaret etti. Ben de 4 el ateş ettim. Olmasaydı iyiydi” dedi. Daha ilk duruşmada Onay’a, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ‘iyi hal’ indirimi uygulanmadı. Onay ayrıca ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALMIŞ

Gülay Şimşek’in öldürülmeden 13 gün önce çektiği videoyla Özkan Onay’dan ‘bir daha kendisine yaklaşmayacağı’ konusunda söz aldığı ve bunun üzerine ölümle tehdit eden sevgilisi hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Şimşek, görüntülerde “Bu video benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır. Kendisinden, bana, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Birazdan şikayetimden vazgeçeceğim” ifadelerini kullanıyor. Özkan Onay da “Doğru söylüyorsun” diyerek sevgilisini onaylıyor.