Gülçin Hatıhan kimdir? Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan kaç yaşında? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai için geri sayım başladı. Hercai dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlayacak. Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan hakkında da araştırmalar yapılıyor. Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan 1972 doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı. Gülçin Hatıhan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GÜLÇİN HATIHAN KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu, tiyatro yönetmeni Gülçin Hatıhan 21 Aralık 1972’de İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 1994 yılında yayınlanan Kaygısızlar dizisi ile yaşamıştır.

1999 yılında gittiği New York’ta 10 yıl yaşayan Gülçin Hatıhan, Broadway’de ilk kez sahnelenen Türk müzikallerinin (Hisseli Harikalar Kunmpanyası, 2009, Beacon Theater, NY) yönetmenliğini yaptı. 2004 yılından beri oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır.

Çılgın Bediş, Çocuklar Duymasın, Avrupa Avrupa, Bir Günah Gibi, Hıyanet Sarmalı gibi dizilerde rol alan Gülçin Hatıhan şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Handan Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. Gülçin Hatıhan, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

GÜLÇİN HATIHAN’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Hercai (Handan) (TV Dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (Nurten) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Figen) (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Fidan) (TV Dizisi)

2014-2017 – Poyraz Karayel (Ümran) (TV Dizisi)

2014 – Hıyanet Sarmalı (İpek) (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (Gülpare Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Züleyha) (TV Dizisi)

2012 – Kendimize Doğru (Suzan) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (TV Dizisi)

2011 – Bir Günah Gibi (TV Dizisi)

2011-2012 – Avrupa Avrupa (Tutku) (TV Dizisi)

2010-2013 – Çocuklar Duymasın (Canan) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Kadınlar (Seher) (TV Dizisi)

1998 – Kırık Hayatlar (Meral) (TV Dizisi)

1997 – Kalbimi Kıra Kıra (Gülçin) (TV Dizisi)

1996-1997 – Çılgın Bediş (Zeynep) (TV Dizisi)

1994-1997 – Kaygısızlar (Zeynep) (TV Dizisi)

1994 – Bay Kamber (Tülay) (TV Dizisi)

1992 – Hadi Gel Bar (TV Dizisi)