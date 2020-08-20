Gümüşhane'de 3 belde için karantina kararı

DHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:48 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:48

Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında temas tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu 3 beldede karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kelkit İlçesi Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar Beldelerinde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşamdan itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

Beldelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği bildirildi.