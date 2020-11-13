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Yaşam

Gümüşhane'de Kovid-19 karantinası

Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı.

IHA13 Kasım 2020 Cuma 20:14 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 20:14
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince belde karantinaya alındı.

Kelkit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü beldede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Kelkit İlçesi Deredolu Beldesinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün saat 17.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.

Belde giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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