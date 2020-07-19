İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Güneşin doğuşunu izlemek için buraya çıkıyorlar! Yün Dağı manzarasıyla hayran bırakıyor
Yaşam

Güneşin doğuşunu izlemek için buraya çıkıyorlar! Yün Dağı manzarasıyla hayran bırakıyor

Kamp ve doğa tutkunlarını ağırlayan Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Yün Dağı, eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor. Vatandaşlar dağın zirvesinde geceden kamp kurarak, güneşin doğuşu izliyor.

DHA19 Temmuz 2020 Pazar 10:45 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:49
ABONE OL

Samsun'a 85 kilometre mesafede bulunan ve her yıl düzenlenen Kapıkaya Festivali'ne ev sahipliği yapan Yün Dağı kamp ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Kıvrımlı yapıya sahip Altınkaya Baraj Gölü manzaralı dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşunu izliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşan dağ, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Ankara'dan Samsun'a ailesiyle birlikte kampa gelen Tuğsem Kul, "Ben Eskişehir'de üniversite okuyorum. Buraya doğa tatili için geldik. Yukarı çıkmak biraz zahmetliydi ama çıktıktan sonra karşılaştığımız manzara her şeye değerdi. Pandemi sürecinde çok uzun zaman evlerimizde kaldık. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için dışarıya da çıkamadık. Burada hem başka insanlardan uzak, hem de doğayla iç içe zaman geçirmiş olduk. Ayrıca gündoğumunu burada izlemek gerçekten çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.