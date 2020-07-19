DHA 19 Temmuz 2020 Pazar 10:45 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:49

Samsun'a 85 kilometre mesafede bulunan ve her yıl düzenlenen Kapıkaya Festivali'ne ev sahipliği yapan Yün Dağı kamp ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Kıvrımlı yapıya sahip Altınkaya Baraj Gölü manzaralı dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşunu izliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşan dağ, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Ankara'dan Samsun'a ailesiyle birlikte kampa gelen Tuğsem Kul, "Ben Eskişehir'de üniversite okuyorum. Buraya doğa tatili için geldik. Yukarı çıkmak biraz zahmetliydi ama çıktıktan sonra karşılaştığımız manzara her şeye değerdi. Pandemi sürecinde çok uzun zaman evlerimizde kaldık. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için dışarıya da çıkamadık. Burada hem başka insanlardan uzak, hem de doğayla iç içe zaman geçirmiş olduk. Ayrıca gündoğumunu burada izlemek gerçekten çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim" dedi.