Güneşli havayı fırsat bilen Şanlıurfalılar Balıklı Göl'e akın etti

IHA 3 Şubat 2022 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:29

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da da karlı günlerin ardından güneşli hava etkili oldu. Kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Balıklıgöl'de vatandaşlar, aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Yerleşkeyi gezen vatandaşlar, balıklara yem attı, hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Yurtdışından gelen ve Türkiye'de ailesiyle birlikte Şanlıurfa'yı gezen İbrahim Halil Şahin, "Gerçekten bugün güzel bir gün biz de ailemizle beraber geldik. Balıklara yem attık. Diğer illere göre Şanlıurfa'da tam tersi güzel bir bahar havası var. Buradaki vatandaşlar bizi çok sıcak ve hoş görülü bir şekilde karşıladı" dedi.

Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlardan Murat Çam ise "Biz ilçeden gezmeye geldik. Şanlıurfamızdaki Balıklıgöl'ü görmeye geldik. Hava çok güzel ve biz de tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.