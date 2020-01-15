İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8921
  • EURO
    6,5593
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121614
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Güney Koreli öğrenciler, Yüksekovalı aileye misafir oldu
Yaşam

Güney Koreli öğrenciler, Yüksekovalı aileye misafir oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gezmeye gelen Güney Koreli 3'ü, kız 4 üniversite öğrencisi, Çapa ailesine misafir oldu. İlçede 2 gün kalan, Yüksekova'nın yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini tadan öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

DHA15.01.2020  10:22 - Güncelleme: 15.01.2020  10:22

Güney Kore'den İstanbul'a buradan da uçakla Van'a gelen üniversite öğrencileri Moon So Young (18), Lee Ju Yeon (22), Byun Jın Hee (24) ve Lee Byeong Chan (24) karayoluyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti. İlçeyi gezen öğrenciler, burada, dayısına ait bakkal dükkanı işleten Cevdet Çapa ile tanıştı. Çapa, Güney Koreli 4 turisti, evine davet etti. Babası, annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşayan Çapa, Güney Koreli öğrencileri 2 gün evinde misafir etti.

Güney Koreli öğrenciler, burada yöresel kıyafetler giyip, ailenin kendilerine ikram ettiği yöresel yemeklerden yedi. Güney Koreli öğrencilerle tanışmaktan memnun olduğunu belirten Cevdet Çapa, "Akşam saatlerinde dükkana geldiklerinde nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Ben de onları ailemle tanıştırdım. Yöresel kıyafetlerimizi ve yemeklerimizi çok beğendiler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Telefondaki çeviri dili ile de birbirimizi anlamaya çalıştık. Yaz aylarında yine geleceklerini söylediler. Misafirlerimizi rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık" dedi.

Öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için aileye teşekkür etti. Türkiye'ye gezmeye geldiklerini, Yüksekova'yı çok beğendiklerini belirten Güney Koreli öğrenciler, ilçe halkının sıcakkanlı insanlar olduğunu söyledi.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.