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Güneydoğu'da kavruluyor! Sıcaklık 40 dereceyi aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, bazı yerlerde 44 dereceye ulaştı.

  • AA
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölge genelinde genellikle 40 derece altında seyreden sıcaklıklar temmuzun sonuna doğru 4-5 derece yükseldi. 
 
Sıcaklık bugün Diyarbakır'da 42, Şanlıurfa'da 41, Ceylanpınar ilçesinde 42, Siirt'in Baykan ilçesinde 41, Batman'da 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44, Silopi ilçesinde 41 derece ölçüldü. 
 
Sıcaklığın yaşamı olumsuz etkilediği bölgede bunalan vatandaşlar klimalı mekanlardan çıkmazken, bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.
 
- "SICAKLIK, HASTA GRUPLARI İÇİN CİDDİ BİR RİSK FAKTÖRÜ
 
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özelikle hasta, gebe, yaşlı ve çocukların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.
 
"Sıcaklıklar, hasta grupları için ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. Kalp hastaları, fazla kilosu olanlar, çocuklar, yaşlılar ve gebeler sıcak havada dikkat etmezlerse ciddi problemlerle karşılaşabilir." diyen Toprak, terlemenin ciddi oranda su, tuz ve diğer elektrolit kaybına neden olduğunu belirtti.
 
Toprak, bunun da ani kan basıncının düşmesine, ısı çarpmasına neden olabildiğine işaret ederek, "Bu ölümcül de olabilir." dedi.
 
Rahat elbiselerle dışarı çıkılmasını ve bol su içilmesini öneren Toprak, "Güneş ışınlarını yansıtan açık renk elbise giyilmesi gerekir. Mutlaka bol miktarda su alınması önemli. Dışarıya çıkılması gerekiyorsa da güneş gözlüğü, şapka ve şemsiye kullanılmalı." diye konuştu.
 
- "BU SICAKLARA DAYANILMIYOR"
 
Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi Sur diplerinde gölgede serinlemeye çalışıyor. Sur ilçesinde Anzele'deki süs havuzlarına giren çocuklar da bir yandan serinlerken bir yandan da arkadaşlarıyla oynayarak eğleniyor.
 
Vatandaşlardan İlhan Özcan (39), sıcaktan olumsuz etkilendiğini, Diyarbakır Surları'nın gölgesinde serinlemeyi tercih ettiğini söyledi.
 
Kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede artığını dile getiren Özcan, "Diyarbakır çok sıcak, özellikle de temmuz ve ağustos ayları. Evde olunca klimanın önünde serinliyoruz. Dışarı çıkınca da surların dibinde serinliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Şehir dışından çocuğunu Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine getiren Ercan Türker, kentteki sıcak nedeniyle zorlandıklarını aktardı.
 
Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların insanları olumsuz etkilediğini belirten Türker, "Bu sene çok sıcak. Bu sıcaklara dayanılmıyor. Ağaç altında serinliyoruz, fazla su tüketiyoruz." şeklinde konuştu.
 
- ŞIRNAK
 
Vatandaşlardan Tahir Yusuf Ercan da gölgelik alanlarda vakit geçirdiğini kaydederek, "Sıcak havadan dolayı ağaç gölgesinden başka bir yere gidemiyoruz. Bazı insanlar da havuzlara gidiyor. Sıcaklıklar yüzünden hasta insanlar dışarı çıkamıyor. Geceleri balkonda uyuyoruz. Evler aşırı sıcak oluyor. Sürekli gölgelik alan arıyoruz ve ferahlamak için soğuk içecekler tüketiyoruz." dedi. 
 
Rauf Tatar, öğle saatlerinde genelde dışarıya çıkmamaya çalıştıklarını belirtti. 
 
Çocuklarına dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunduğunu ifade eden Tatar, "Genelde akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra dışarıya çıkabiliyoruz. Sürekli soğuk içecekler tüketiyoruz. Aileler havuzlara, parklara bahçelere gidiyor." diye konuştu.

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