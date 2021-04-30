Güngören'de elektrik saatinden yangın çıktı

AA 30 Nisan 2021 Cuma 03:57 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 03:57

Güngören'de 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinde çıkan yangında, bir kadın dumandan etkilendi.

Elektrik saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayasıyla oluşan duman binaya doldu.

Beş katlı binada yaşayan vatandaşların çoğu dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında binanın giriş katında oturan ve dumandan etkilenen bir kadın itfaiyeciler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadına oksijen verildi. Bina sakininin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın dolayısıyla binada da hasar meydana geldi.

