Yufkalı köyü Korgan mezrasında dengesini kaybederek düştüğü derede kaybolan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına 4. gününde devam edildi.

Çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar da destek verdi.

Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yere yakın bir noktada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.