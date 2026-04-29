29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
  • Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan acı haber geldi
Yaşam

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan acı haber geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı Köyü'nde 26 Nisan'da düştüğü derede kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan acı haber geldi
Yufkalı köyü Korgan mezrasında dengesini kaybederek düştüğü derede kaybolan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına 4. gününde devam edildi.

Çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar da destek verdi.

Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yere yakın bir noktada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

