Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nerelidir? Gupse Özay O Ses Türkiye'de!

31.12.2019 20:33 - Güncelleme: 31.12.2019 20:33

Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nerelidir? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Gupse Özay O Ses Türkiye'de bu akşam sahne alacak. Eltilerin Savaşı filminde başrolde yer alan Gupse Özay ve Merve Dizdar, birlikte O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı. İkili birlikte söyledikleri şarkı ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Gupse Özay hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...





GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir’de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı “canımın içi” anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.





TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat’ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.



