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Yaşam

Gürün'de inanılmaz hırsızlık: Kameraları inceleyince ortaya çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir veteriner kliğinin önünde bulunan mama kabını çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, mama kabını gagasıyla alıp kaçan bir karganın görüntüsü dikkat çekti.

IHA12 Haziran 2024 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Gürün'de inanılmaz hırsızlık: Kameraları inceleyince ortaya çıktı
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Olay, Gürün ilçesinde bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Veteriner hekim tarafından dükkan önüne konulan mama kabı sürekli çalınınca, veteriner güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen veteriner hekim hayrete düştü. Mama kabını çalan hırsızın karga olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde karganın mama kabını gagasıyla alıp uçtuğu görülüyor. Karganın daha önce de mama kaplarını çaldığı tahmin ediliyor.

HIRSIZ KARGA

Veteriner Bülent Köse, hırsızın karga olduğunu belirterek, "Kliniğimizin önüne her gün düzenli olarak sokak hayvanları aç kalmasın diye mama koymaktayız. Sabahları geldiğimizde mama kapları her kayboluyordu. Kimin aldığını merak ediyorduk. En son güvenlik kameralarından takip ettiğimiz de hırsızın bir karga olduğunu tespit ettik" dedi.

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