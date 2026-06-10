Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi Otogar Kavşağı'nda asılı olan Türk bayrağı ipin kopmasıyla yere düştü. Durumu fark eden trafikteki vatandaşlar, 1 dakika geçmeden çim alana gelerek bayrağı yerden kaldırdılar.

Vatandaşlar, Türk bayrağını özenle yerden kaldırıp katlayarak otogardaki güvenlik görevlilerine teslim etti. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri gururlandırdı.

Öte yandan, belediye ekipleri tarafından yeniden göndere çekilen bayrağın ardından, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, vatandaşları makamında ağırladı. Kaymakam Keklik, Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'da şehitlerin emaneti al bayrağa gösterdikleri hassasiyet nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek Türk bayrağı hediye etti.

Bayrağı kaldıran vatandaşlardan Yılmaz Kaya, "Dörtyol'dan Erzin istikametine giderken bayrağımızın düştüğünü gördüm ve aracımı müsait yere çektim. Sağ olsunlar bana yardım edenler de oldu. Hep beraber bayrağımızı katladık ve güvenlik arkadaşlara teslim ettik. Sosyal medyadan görüntülerin görülmesi üzerine kaymakamımız bizleri misafir etti ve kendisiyle görüştük" dedi.

Vatandaşlardan Yasemin Ercan ise Türk bayrağının yere düşmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Arabayla seyir halindeyken bayrağımızın düşüyor olduğunu gördük, arabamızı yol kenarına çektik. Bayrağımızı beraber katladık ve güveliklere teslim ettik. Görüntüyü Kaymakamımız Mehmet Keklik görmüş ve hassasiyetimizden dolayı bizi davet etti, bize teşeküür etti. Bizler davet ettiği için kaymakamımıza teşekkür ederiz. Türk, Kürt, Çerkez hiç fark etmiyor. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Bayrağın düştüğünü görünce çok etkilendim. Bayrağımızın yeri asla yer değil, kaldırmamız gerektiğini düşündüm" diye konuştu.