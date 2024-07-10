İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8969
  • EURO
    35,6432
  • ALTIN
    2514.03
  • BIST100
    10787.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Güvenlik görevlileri şaştı kaldı... Pantolonun içinden 104 yılan çıktı!
Yaşam

Güvenlik görevlileri şaştı kaldı... Pantolonun içinden 104 yılan çıktı!

Çin'e girmeye çalışan bir kaçakçı pantolonuna gizlediği 104 yılanla gümrük memurları tarafından yakalandı. Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada 'Kuralları çiğneyenler yasalara uygun olarak sorumlu tutulacaktır.' ifadesine yer verildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
Güvenlik görevlileri şaştı kaldı... Pantolonun içinden 104 yılan çıktı!
ABONE OL

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden ana karaya seyahat eden yolcunun Şıncın kentindeki Futian Limanı'nda bulunan gümrük kapısında şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

İncelemeler esnasında yolcunun pantolonunun ceplerinde bantlarla ağzı kapatılmış 6 bez çantanın bulunduğunu kaydeden gümrük memurları, çantaların içinde çeşitli renk ve boyutlarda yılanların bulunduğunu aktardı.

PANTOLONUNDAN 104 YILAN ÇIKTI

Yetkililer, çoğu yerli tür olmayan ve aralarında süt ile mısır yılanlarının da bulunduğu 104 yılanın ele geçirildiğini belirtti.

Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada da yolcunun alacağı cezaya ilişkin detay verilmezken, "Kuralları çiğneyenler yasalara uygun olarak sorumlu tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.