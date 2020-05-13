İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9993
  • EURO
    7,5994
  • ALTIN
    383.247
  • BIST100
    99615.9
Yaşam

Güzellik salonu alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi.

İHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:40 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:40
ABONE OL

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarına göre, kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Yaşlı çiftten Mehmetçik Vakfı'na ve Milli Dayanışma'ya destek

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.