  • Güzellik salonunda mobil bankacılık tuzağı: Müşterileri oyalayıp kredi çektiler
Yaşam

Güzellik salonunda mobil bankacılık tuzağı: Müşterileri oyalayıp kredi çektiler

Çorum'da bir güzellik salonunda ödeme sırasında müşterilerin oyalanarak cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarına girildiği ve adlarına kredi çekildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 425 bin liralık vurgunla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da 10 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri, "bilişim yoluyla hırsızlık" olaylarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığı belirlendi.

GÜZELLİK SALONUNDA MOBİL BANKACILIK TUZAĞI

İddiaya göre, müşterilerin dikkati dağıtılırken cep telefonları el çabukluğuyla alındı. Şüpheliler, mağdurların bilgisi dışında mobil bankacılık uygulamalarına girerek adlarına anında kredi çekti. Çekilen kredilerin ise iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi.

MÜŞTERİLERİNİN ADINA KREDİ ÇEKEN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin bu yöntemle 10 farklı müşteriyi mağdur ettiği ve toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. Çorum merkezde 19 Mayıs'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. (21), S.C.K. (19) ve C.Ş. (20) tutuklandı. B.E. (22) ve E.B. (21) serbest bırakıldı. H.U. (20), G.A. (22), H.N.B. (20), İ.Ö.B. (22) ve M.E.G. (25) ise adliyeye sevk edildi.

