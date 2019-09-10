Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1975 tarihinde ilk kez vizyona giren efsane film Hababam sınıfı bu akşam Show TV'de saat 20:00'da ekranlara gelecek. Hababam Sınıfı filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı filminin başrollerinde Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe, Akil Öztuna, Ergin Orbey, Feridun Şavlı, Muharrem Gürses, Sıtkı Akçatepe, Kemal Ergüvenç, Aciz Cem Gürdap, Ahmet Arıman, Hayri Karabey, Ergun Sözen, Talat Dumanlı gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.