Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kimler?
Türk film tarihinin en efsane yapıtları arasında yer alan Hababam Sınıfı izleyicilerini her dönemde güldürmeyi başarmıştır. 1975 tarihinde ilk kez vizyona giren efsane film hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmi bu akşam Show TV'de saat 20:00'da ekranlara gelecek. Hababam Sınıfı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...
Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1975 tarihinde ilk kez vizyona giren efsane film Hababam sınıfı bu akşam Show TV'de saat 20:00'da ekranlara gelecek. Hababam Sınıfı filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.
HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.
HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Hababam Sınıfı filminin başrollerinde Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe, Akil Öztuna, Ergin Orbey, Feridun Şavlı, Muharrem Gürses, Sıtkı Akçatepe, Kemal Ergüvenç, Aciz Cem Gürdap, Ahmet Arıman, Hayri Karabey, Ergun Sözen, Talat Dumanlı gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.
HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?
Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde.
Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.
Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.
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