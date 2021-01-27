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Yaşam

Haber alamayan yakınları ihbar etti! Polis memuru ve öğretmen eşi evinde ölü bulundu

Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Ç. (41) ile öğretmen eşi Özlem Ç. (43) evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Kombi borusunun çıkmış olduğu görülen evdeki çiftin zehirlenerek öldüğü sanılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:47
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Olay, öğle saatlerinde merkez Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 

Polis memuru Mehmet Ufuk Ç. ile öğretmen eşi Özlem Ç.'den haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. 

Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi.

Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Çocukları olmadığı öğrenilen çiftin, doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü sanılıyor. Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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