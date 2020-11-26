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Yaşam

Haber alınamayan kişi ölü bulundu

15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:46
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Karabük'te yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınamayan Dursun Gücün (59) evinde ölü bulundu.

Olay, Karabük Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Dursun Gücün'den 15 gündür haber alamayan komşuları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Koronavirüs şüphesiyle koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri, Dursun Gücün’yü hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gücün'ün yaşamıbı yitirdiği belirlendi. Gücün'ün yaşadığı bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.

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