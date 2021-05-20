Haber alınamıyordu, evinde kanlar içinde bulundu

DHA 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:09

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan Burhan Kölüksüz'den iki gündür haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerinde eve geldi. Kapıyı çalan yakınları yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenle pencereden eve giren itfaiye ekipleri, Kölüksüz'ü yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Kölüksüz'ün düşme sonucu başını çarpıp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Burhan Kölüksüz'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.