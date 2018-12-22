Hac kura sonuçları açıklandı mı 2019 Diyanet Hac kurası ne zaman çekilecek fiyatları ne kadar? Müslüman alemini yakından ilgilendiren Hac kura sonuçları son dakika bilgisi ne oldu? Diyanet son dakika Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı hac kuralarının 2019'da hangi tarihte yapılacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hacca kimler başvurabilir? Müslüman dünyasını yakından ilgilendiren 2019 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvuruları yakın tarihte başlayacak hac kuralarının çekilmesi ise bir kaç ayı alması bekleniyordu. Her yıl olduğu gibi bu yılda hacı adaylarını hac heyecanı sarmaya başladı. 2019 Yılı Hac organizasyonu için geri sayım başladı. Hac organizasyonunun en büyük organizatörü durumundaki Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kayıtları için başvuru tarihini açıkladı. Milyonlarca hacı adayı İslamın beş şartından birisi olan hac farizasını yerine getirmek için başvurularını yapıp kura sonuçlarını beklemeye koyulacak. Milyonlarca hacı adayının sabırsızlıkla beklediği 2019 yılı hac takvimine göre 2019 hac başvuruları Aralık ayının 8 inde başladı. Devamında başvuruların ardından süreç kayıt kura hazırlık süreci olarak devam etti. İşte 2019 Hac kura sonuçları ve çekim tarihi hakkında son dakika haberler ve en son haberler star.com.tr’de…

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 yılında Hacca gidecekler için yapılacak kura çekimi 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru sonuçları ise aynı gün içerisinde internet üzerinden adayların erişimine açılacak.

2019 HAC MEVSİMİ NE ZAMAN?

2019 yılında Hac mevsimi 9 Ağustos Cuma günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü bitiyor.

2019 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Hac fiyatları her yıl, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirleniyor. Hac fiyatları belirlenirken, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak belirleniyor.

2019 yılında Hac fiyatları ile ilgili net bir rakam olmamakla birlikte 2 kişilik odanın 24 bin SAR ile 25.500 SAR arasında olması bekleniyor. 4 kişilik odalar için ise minimum fiyatın 17.250 SAR'dan başlayacağı tahmin ediliyor. 1 SAR, yaklaşık 1 TL 41 kuruş civarındadır. SAR, Riyal olarak da biliniyor.

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid - i Haram ve Mescid - i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1 - Oda Tercihli Konaklama Türü

a. Mekke - Medine'de oda içinde banyo - tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,

b. Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid - i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,

c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

d. Mekke' de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4 - 15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)

e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tab i ldot şeklinde verilecektir. f. Hac Süresi uçak programına göre 45 gün olarak planlanmaktadır.

g. Medine'de konaklama süresi 4 - 6 gün arasında planlanmaktadır.

h. Hac kesin kayıt ücret leri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.

i. Ancak vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (o dada kalınan kişi sayısına göre ) takribi : 15.000 - 21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

2- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid - i H aram'a ve Mescid - i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel - 1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

2. Otel - 2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Me rkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

• Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

• Otel Konaklama Türü " otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle " Oda Tercihli Konaklama Türü"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.

​HAC MÜRACAATLARI VE KURA ÇEKİMİ

I- 2019 YILI HAC MÜRACAATLARI

A - 2019 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14

Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.

Müracaatlarda;

a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,

b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

2019 HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.