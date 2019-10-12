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Hacker çetesinden 2 milyonluk vurgun

Kamu bankalarının internet sitelerini birebir tasarlayarak, yaklaşık 100 bin kişinin hesabından 2 milyon TL vurgun yapan ‘hacker’ çetesi çökertildi. 

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Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan yaklaşık 100 bin kişinin bilgilerini ele geçirerek 2 milyon TL vurgun yapan bir ‘hacker’ çetesinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Çetenin, vatandaşın paralarını birlikte çalıştıkları kişilerin banka hesapları ya da GSM numaralarına havale yöntemi ile gönderdiklerini tespit edildi. 

Çete üyelerinin vatandaşın paralarıyla çektirdikleri fotoğraflar bulundu. 

OTOMOBİL ALMIŞLAR  

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Kocaeli Adana ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ‘hacker’ çetesinin yaşları 16 ila 20 arasında değişen üyeleri F.A., M.İ.S., İ.B.Ş., O.Ö., T.E., Y.T., M.T.A. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve silah ele geçirildi. Ayrıca vurgun paralarıyla satın aldıkları 450 bin TL değerinde iki lüks otomobile el konuldu. Cep telefonlarında yapılan incelemede çete üyelerinin vatandaşın paraları ile çektirdikleri fotoğraflar bulundu.

Vurgun parasıyla alınan iki lüks otomobile el konuldu

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