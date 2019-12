Hadi 31 Aralık ipucu sorusu ve cevabı! 20:30 HADİ joker kodu nedir?

31.12.2019 18:51 - Güncelleme: 31.12.2019 18:51

Hadi 31 Aralık ipucu sorusu ve cevabı tüm HADİ'ciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 20:30 HADİ joker kodu nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye’nin ilk canlı, mobil, para ödüllü bilgi yarışması Hadi, 2019’u büyük ödüllü bir yarışma ile kapatacak. Üye sayısı 9 milyonu aşan, bugüne kadar milyonlarca TL ödül dağıtan ve “Yılın Girişimi” dahil birçok ödüle layık görülen Hadi, 31 Aralık akşamı saat 20.30’da düzenleyeceği “Hadi Kontrol Sende” ile mobil bilgi yarışması ile milyonları ekrana kilitleyecek.





HADİ 31 ARALIK İPUCU SORUSU VE CEVABI!

Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür?





You Know Nothing Jon Snow





REKOR ÖDÜL 500 BİN TL

İnteraktif bir şekilde Hadi’nin bir parçası olacak yarışmacıları bekleyen tek sürpriz bu da değil. 500 bin TL’lik ödülün yanı sıra 50 bin Hadici de dünyanın en iyi filmlerine, dizilerine, spor içeriklerine, çocuklara özel sayısız programa ve belgesellere beIN CONNECT farkıyla, 2 ay boyunca ücretsiz olarak ulaşabilecek.

beIN CONNECT’TEN MUHTEŞEM YENİ YIL HEDİYESİ

Kaliteli dizileri, yeni filmleri, heyecanlı maçları, spor etkinliklerini ve canlı TV özelliklerini bir arada Türkiye'de ilk kez sunan yeni nesil izleme platformu beIN CONNECT, “Hadi Kontrol Sende” projesi kapsamında Hadi ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde mevcut ve potansiyel kullanıcılarıyla doğrudan, keyifli ve eğlenceli bir iletişim kurmayı hedefliyor. İş birliği ayrıca, beIN CONNECT’in yeni üyelerine verdiği ücretsiz deneme fırsatını daha geniş kitlelere tanıtma ve yarışmaya özel sürprizler ile yeni yıla güzel hediyeler vererek başlama şansı da sunuyor.