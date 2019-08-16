Hadi İnşallah konusu nedir? Hadi İnşallah filmi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. FOX TV yayın akışında yer alan Hadi İnşallah filmi saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı'nın yer aldığı Hadi İnşallah filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak.Romantik komedi türünde çekilen Hadi İnşallah filmi 16 hafta boyunca vizyonda kalırken 1.255.390 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 12.979.455,00 TL hasılat elde etti. Hadi İnşallah filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

HADİ İNŞALLAH KONUSU NEDİR?

Pucca 4 yıl yaşadığı Ankara’dan, 4 yıl birlikte olduğu sevgilisini kaybederek İzmir’e ailesinin yanına döner, çok ama çok mutsuzdur. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve 'pekmez' lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Büşra Pekin, Murat Boz, Müjde Uzman, Cezmi Baskın, Şinasi Yurtsever, Hülya Gülşen Irmak

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi nedeniyle gittikleri Suudi Arabistan'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Annesi Ankaralı, babası iseİstanbulludur. Çocukluğu, doğum yeri olan Suudi Arabistan'la İzmir arasında geçti. 5 yaşında İzmir'e yerleştiler. Yaşar Neng Koleji'nde okudu, okul kapatılınca lise eğitimini lise son sınıfı ABD. Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Mezuniyeti sonucunda İzmir'e dönerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde eğitim almaya başladı.

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul'a yerleşti ve BKMAtölye Oyuncularına katıldı.

Yaptığı işler arasında "Bir Demet Tiyatro", "En Son Babalar Duyar", "Kutsal Damacana" bulunan ve "Ağır Roman", "III. Richard", "Cadı Kazanı", "Selvi Boylum Al Yazmalım" oyunlarında oynadı.

Dizi filmlerin haricinde sinema hayatına 2007 yılında çekilen "Kutsal Damacana" adlı sinema ile başlarken Şafak Sezer, Settar Tanrıöğen, Yıldırım Memişoğlu,Ersin Korkut, Eyşan Özhim, Erdal Tosun ile birlikte rol aldı.

2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın,Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

Büşra Pekin, 2014 yılında başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Sinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü'nün oynadığı "Kardeş Payı" dizisinde konuk oyuncu oldu.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

MURAT BOZ KİMDİR ?

Murat Boz 7 Mart 1980'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu. Boz,Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Boz, 1995 yılında girdiği yetenek sınavlarını kazanarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladı ve burada 4 yıl yatılı okudu. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti. Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan'ın altı yıl vokalistliğini yaptı. 2004 yılında, Nil Karaibrahimgil'in Nil FM (2004) albümünde yer alan "Bronzlaşmak" şarkısının klibinde rol aldı. Bir sonraki yıl Grup Hepsi'nin Bir (2005) albümündeki "Yalan" şarkısında gruba eşlik etti.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve farklı müzik ödülleri kazandı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum'u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan "Uçurum"'u yayınladı.

Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010'da ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladı.

Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum'u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan "Uçurum"'u yayınladı. Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010'da ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladı.

Mayıs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'i yayımladı. Albümdeki "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" şarkıları Türkiye'de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında "Vazgeçmem" single'ını tanıttı. Kasım 2014'te, Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı Hadi İnşallah vizyona girdi.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının 2011-14 yılları arasında yayınlanan ilk üç sezonunun dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında üç Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.