HADİ ipucu sorusu 26 Aralık Damla sakızı nereden elde edilir HADİ ipucu sorusu ve cevabı 20.30’da

26 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU - YANITI

HADİ ipucu sorusu 26 Aralık Damla sakızı nereden elde edilir?

Damla sakızı, tıbbın babası Hipokrat tarafından sindirim problemleri ve grip tedavisi için kullanılmıştır.Yaklaşık 2500 yıllık geçmişe sahip damla sakızı bu akşamki ipucumuzun da konusunu oluşturuyor. Damla sakızı nereden elde edilir? @falimsakiz .

HADİ ipucu cevabı; Sakız ağacından

Mis kokulu tarih: Sakız ağacının hikayesi

Damla sakızından bahsetmeden önce sakız ağacına değinelim istiyoruz. Sakız ağacıyla ilgili birçok rivayet olduğu söyleniyor. Mitolojiye göre; sakız ağaçları daima yeşil kaldığı için, şifasına inanılır, ölümsüz olduğu düşünülürmüş. Bu nedenle sakız ağaçlarına dokunmak oldukça büyük cezaları da beraberinde getirirmiş. Şifa kaynağı olarak görülen sakız ağacı öylesine güzel ve değer verilen bir konumdaymış ki Sakız Adası’nda çok güzel kadınlara ''sakız gibi kadın'' derlermiş. Damla sakızının ise Tanrı’nın gözyaşları olduğuna inanıyor, koruyup zarar vereni de cezalandırıyorlarmış.

Rivayete göre, Cenevizliler zamanında sakız reçinesi çalmak demek, hayatını gözden çıkarmakla eş değermiş. 7 kiloya kadar sakız reçinesi çalanların burun ve kulakları kesilirmiş. 25- 50 kilo arasında çalan kişilerin ise bir el veya bacağı kesilir, bir gözünü kaybederlermiş. 50 kilodan fazla çalınması durumunda ise idam cezası verilirmiş. Böylesine kıymetliymiş sakız ağacı ve reçinesi.

1560’da Türkler Sakız Adası'nı ele geçirmiş ve sakızın parlak dönemi hız kesmeden devam etmiş. Damla sakızı, Osmanlı mutfağına girmiş, yemeklerine, tatlılarına tat vermiş. Yapılan tarih araştırmalarına göre; bu dönemde özellikle doğal sakız reçinesi üreten köyler, Sakız Adası'nın diğer köylerine göre daha da zenginleşmişler. Hal böyle olunca ağaçlar koruma altına alınmış ve üreticiler vergi vermeden üretimlerine devam etmiş.

Uzun yıllar bu şekilde korunan sakız ağaçları, tahribatlar, yangınlar, yaşadığı tarihsel değişimler nedeniyle ne yazık ki değerini yitiriyor. Günümüzde Sakız Adası'nda yetiştirilmeye devam edilen sakız ağacına, Alaçatı, Çeşme, Muğla, Marmaris dolaylarında da sıkça rastlanıyor.

Sakız ağacının tüm bunların dışında oldukça kıymetli bir hediyesi var bize. Damla sakızı... Aktarlarda el yakan fiyatı ile bildiğimiz damla sakızının bu denli değerli olmasının birçok nedeni var. Nelermiş bunlar dediğinizi duyar gibiyiz. Şuradan buyurun.

Hadi İpucu 26 Aralık:Televizyonlarda 4K teknolojisi en az kaç pikseldir? 12:30 hadi Sorusu ve Cevabı

Hadi Canlı Bilgi yarışması her öğlen olduğu gibi bu gün yani 26 aralık 12:30'da kazandır maya devam ediyor. hadi bugün 12.30'da! hadi Vestel'in katkılarıyla 12.30'da! Ödül Vestel’den 10.000 TL 4K görüntü teknolojisi sinemalarda ilk kez 2011 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ardından projeksiyon cihazları ve televizyonlar bu teknolojiye uygun hale getirilmiş ve 4K yayınlar başlamıştır. İpucumuz da 4K teknolojisiyle ilgili. Televizyonlarda 4K teknolojisi en az kaç piksellik çözünürlükte görüntü kalitesine sahiptir?

Cevap: 3.840 x 2.160 piksel

4.096 x 2.160 piksel çözünürlükte 1,9:1 oranında ekranların da olduğu doğru, ancak çoğu 3.840 x 2.160 piksel çözünürlük ve 1,78:1 ekran oranı sunuyor.

4K, bir çözünürlük terimidir. Bu terim çoğunlukla kameralarda ve ekran teknolojilerinde karşımıza çıkar. Örneğin son dönemde piyasada pek çok 4K video kaydı özelliği sunan kameralara sahip akıllı telefonlar ve 4K çözünürlük sunan akıllı televizyonlar görüyoruz.

4K, son dönemin en popüler ekran ve video çözünürlüğüdür. Tam diyaframda 4096x3112px olan bu çözünürlük, 1.32:1 oran ile yaklaşık 12.7 milyon piksel içerir. Piyasadaki akıllı televizyonların büyük çoğunluğu ise UltraHD olarak tanımlanan 3840x2160px çözünürlüğü sunar.

4K terimi, 4K içeriğini standartlaştıran stüdyolardan oluşan Digital Cinema Initiatives (DCI) sayesinde ortaya çıktı. 4.096 x 2.160 piksel çözünürlüğe denk gelen 4K, sadece çözünürlüğü değil, 4K içeriğin nasıl kodlanacağını da belirliyor.

Ultra High Definition (UHD) ise Full HD'nin bir adım ilerisi olarak kabul ediliyor. UHD, Full HD'nin 1.920 x 1.080 piksel çözünürlüğünü dörde katlayarak 3.840 x 2.160'a ulaştırıyor. Dolayısıyla UHD'nin çözünürlüğü, 4K ile aynı değil. Ancak bizlere 4K diye tanıtılan TV'lerin ve monitörlerin çoğu, aslında UHD'dir. Piyasada 4.096 x 2.160 piksel çözünürlüklü 1,9:1 oranında ekranların da olduğu doğru, ancak çoğu 3.840 x 2.160 piksel çözünürlük ve 1,78:1 ekran oranı sunuyor.