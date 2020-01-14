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Yaşam

Hadımköy'de vinç devrildi, çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

Esenyurt'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vinçin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.

DHA14.01.2020  09:03 - Güncelleme: 14.01.2020  09:03

Olay, Esenyurt'ta geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için yetkililer vinç kiraladı. Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan Ulus (33) çatının kenarına tutundu. Vinçteki diğer görevli ise, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı. Yaklaşık 1,5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı. 4 katlı fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı. İşçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Ulus, hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus'un cenazesi memleketi Ağrı'ya götürüldü.

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