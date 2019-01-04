Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri neler? soruların yanıtları havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yurt geneli Meteoroloji son dakika bilgilerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı hariç yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hafta sonu rüzgarın ise güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yeni yılın ilk hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. 2019 yılının ilk günlerinden bu yana soğuk ve yağışlı olan havaların, hafta sonu nasıl seyredeceği vatandaşların merak ettiği konu oldu. 2019'un ilk hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yeni yılın ilk günlerinden bu yana soğuk ve yağışlı olan havaların, hafta sonu nasıl seyredeceği vatandaşların merak ettiği konulara ilşkin açıklama geldi. Hafta sonu için Meteoroloji son dakika tahminleri ve İstanbul Ankara ve İzmir'de havaların nasıl olacağı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara odaklanan vatandaşlar, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den açıklanan son değerlendirmelere göre hafta sonu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı hariç yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahminleri...

4 OCAK HAVA DURUMU (CUMA)



Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor.



Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 5



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15



Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 17



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

04 Ocak 2019 Cuma günü hafif yağmurlu, sıcaklık 5, 05 Ocak 2019 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 4, 06 Ocak 2019 Pazar günü hafif yağmurlu, sıcaklık 3, 07 Ocak 2019 Pazartesi günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 2, 08 Ocak 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 4.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

04 Ocak 2019 Cuma günü kar yağışlı, sıcaklık 3, 05 Ocak 2019 Cumartesi günü kar yağışlı, sıcaklık 1, 06 Ocak 2019 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2, 07 Ocak 2019 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık -3, 08 Ocak 2019 Salı günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -4.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?



04 Ocak 2019 Cuma günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8, 05 Ocak 2019 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 7, 06 Ocak 2019 Pazar günü hafif yağmurlu, sıcaklık 6, 07 Ocak 2019 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 4, 08 Ocak 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 5.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer tam fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 4°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 3°C



Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 1°C



Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE



Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

MUĞLA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

HATAY °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur zamanla kuzeybatı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde yağmur; zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

ARTVİN °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında, güneyli yönlerden kuvvetli yer yer çok kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C



Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZIANTEP °C, 10°C



Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 7°C



Çok bulutlu ,, batı ve kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA



Batı Karadeniz’de tam fırtına; Doğu Karadeniz’in batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtına, Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batısı yer yer karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 8 ila 10 (75-105 km/sa), akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden batısı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu kuzeydoğu, gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m Batı ve Orta Karadeniz 4,0 ila 6,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; tam fırtına anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, gece saatlerinde 2,5 ila 3,5m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin kuzeyi kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden geneli kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam geneli kuzeydoğudan, gece batısı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, akşam 3,0 gece 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli fırtına anında zayıf.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğlen saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu ile akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı kar yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.