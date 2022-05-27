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Yaşam

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınlandı. Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu

27 Mayıs 2022 Cuma 18:04 - Güncelleme:
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Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminleri doğrultusunda yapılan açıklamada, hafta sonu Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in doğu ilçeleri ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Hafta sonu kıyı illerde hava sıcaklığının hissedilir derecede yükseleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor.

KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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