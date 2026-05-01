İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1832
  • EURO
    53,1515
  • ALTIN
    6693.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşeceği, soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı açıklandı. Öte yandan yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiği belirtildi.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 16:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını belirten Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek." dedi.

Macit, hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece sıcaklıklarının da 1 ila 2 dereceye kadar gerileyeceği bilgisini vererek, hafta başından itibaren beklenen zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Yağışların yurt genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiğini bildirdi.

Macit, "Yağışların, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da yağışların hafta sonu devam edeceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların en düşük 6 ila 7 derecelerde olacağını kaydetti.

Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini ifade etti.

İzmir'de pazar günü yağış beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın pazar günü 15 derece beklendiğini söyledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.