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Yaşam

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Bazı bölgelerde sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı geldi. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun birçok yerinde rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Bazı bölgelerde sağanak ve fırtına bekleniyor
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Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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