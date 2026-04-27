İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0319
  • EURO
    52,903
  • ALTIN
    6793.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Hakim çiftin acı günü: 2,5 yaşındaki çocukları çilek yerken hayatını kaybetti
Yaşam

Hakim çiftin acı günü: 2,5 yaşındaki çocukları çilek yerken hayatını kaybetti

Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, boğazına çilek kaçması sonucu hayatını kaybetti.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, dün akşam Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek, nefes borusuna kaçtı.

2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ÇİLEK YERKEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türker kurtarılamadı.

Türker için Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çocuğun babası Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve annesi hakim Berna Saçan Türker, gözyaşı döktü.

HAKİM ÇİFTİN ACI GÜNÜ

Cenaze törenine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, bazı illerin ağır ceza reisleri, başsavcıları, hakimler, savcılar, Kırşehir Adliyesi çalışanları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Mersin'e gönderilen Türker'in naaşı, Yenişehir ilçesindeki Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.