Alınan bilgiye göre, dün akşam Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek, nefes borusuna kaçtı.

İlk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türker kurtarılamadı.

Türker için Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çocuğun babası Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve annesi hakim Berna Saçan Türker, gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, bazı illerin ağır ceza reisleri, başsavcıları, hakimler, savcılar, Kırşehir Adliyesi çalışanları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Mersin'e gönderilen Türker'in naaşı, Yenişehir ilçesindeki Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.